الحكومة تعلن عطلة عيد الميلاد في العراق

2021/12/23 | 11:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت الحكومة موعد عطلة عيد الميلاد

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات والدوائر ليوم واحد بمناسبة عيد الميلاد.

وذكرت الأمانة في بيان، 23 كانون الأول/ديسمبر، أنّ "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه، خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التاسعة والأربعين، المُنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد، الموافق، 26/12/2021".

وأضاف البيان، أنّ العطلة تشمل "الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومؤسسات الدولة كافة، بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح".

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