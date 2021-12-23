الإعلام الأمني: القبض على معالج جرحى داعش وأربعة من معاونيه في كركوك

2021/12/23 | 11:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، القبض على معالج جرحى داعش وأربعة من معاونيه في كركوك.وذكر بيان للخلية، انه “استمرارا للعمليات الاستباقية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية للقصاص من الزمر الارهابية وتجفيف منابعهم، وبعمليات منفصلة بمحافظة كركوك نتج من خلالها القاء القبض على خمسة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة […]

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