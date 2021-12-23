مع 4 من معاونيه.. ناقل جرحى داعش في قبضة الاستخبارات - عاجل

2021/12/23 | 11:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، القبض على معالج جرحى داعش وداعمهم لوجستيا واربعة من معاونية في كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "استمرارا للعمليات الاستباقية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية للقصاص من الزمر الارهابية وتجفيف منابعهم، وبعمليات منفصلة بمحافظة كركوك نتج من خلالها القاء القبض على خمسة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية".

وأوضح البيان، إنه "من خلال التعمق بالتحقيق معهم اعترف الارهابي الاول قيامه بعلاج مرضى وجرحى عصابات داعش في مضافتهم وكذلك تجهيزهم بالادوية والمعدات الطبية مستغلا وظيفته بوزارة الصحة فضلا عن تقديم الدعم اللوجستي لهم".وتابع، "فيما عمل باقي الارهابيين الملقى القبض عليهم ضمن صفوف داعش بما يسمى قاطع كركوك وكذلك قدموا الدعم اللوجستي لعصابات داعش الارهابي واشتركوا ايضا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل عمليات التحرير".

وأشار البيان إلى إنه "تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".

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