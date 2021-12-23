2021/12/23 | 11:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ممثل المرجعية الدينية العليا

السيد احمد الصافي ان السياسيين

بالعراق لم يحسنوا إدارة الدولة ولكنهم

أحسنوا إدارة ظهورهم للمرجعية الرشيدة

مبينا ان المرجعية ارادت لهم العزة

والكرامة وأرادتهم أن يكونوا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الصافي:السياسيون لم يحسنوا إدارة الدولة ولكنهم أحسنوا إدارة ظهورهم للمرجعية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الصافي:السياسيون لم يحسنوا إدارة الدولة ولكنهم أحسنوا إدارة ظهورهم للمرجعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).