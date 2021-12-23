2021/12/23 | 11:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، القبض على (18) مطلوب قضائياً بينهم ارهابي وضبط مواد مخدرة واسلحة غير مرخصة بجانبي الكرخ والرصافة.وقالت قيادة العمليات في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الأجهزة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد..



اعتقال 18 متهما بينهم ارهابي وضبط مواد مخدرة واسلحة المركز الخبري الوطني.

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