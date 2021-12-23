تونس.. منصف المرزوقي يرد على الحكم بحبسه 4 سنوات

2021/12/23 | 11:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد منصف المرزوقي، الرئيس التونسي الأسبق، على الحكم الذي صدر بحقة والقاضي بالسجن لـ4 سنوات واصفا الحكم بأنه صادر عن "قاض بائس بأوامر من رئيس غير شرعي".

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