توصيات من رئيس الجمهورية لمواجهة أزمة الجائحة

2021/12/23 | 11:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، مع وزير الصحة هاني موسى العقابي الأوضاع الصحية العامة في البلاد والإجراءات المتخذة لموجهة طفرات كورونا.

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وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 كانون الأول 2021)، أنّ "الرئيس صالح استقبل اليوم الخميس 23 كانون الأول 2021 في قصر بغداد، وزير الصحة هاني موسى العقابي، وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع الصحية العامة في البلد، والإجراءات المُتخذة لمواجهة وباء كورونا، فضلا عن مناقشة الخدمات الطبية والصحية العامة، وضرورة تسهيل وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين".

وبحسب البيان، شدّد الرئيس على "أهمية تعزيز الصحة العامة في مواجهة وباء كورونا، وتكثيف التوعية للمواطنين في الالتزام بالإجراءات الوقائية وتلقي اللقاحات المضادة للوباء حفاظاً على الصحة العامة في البلد، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر الصحية والطبية طيلة الفترة الماضية في مواجهة الوباء".

من جانبه، قدم الوزير هاني موسى العقابي، إيجازاً بشأن "سير عمل الوزارة وخططها في تعزيز خدماتها المُقدمة إلى المواطنين في مختلف الاختصاصات الطبية، وخصوصا في مواجهة وباء كورونا".

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