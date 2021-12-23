2021/12/23 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الخميس، من الإطاحة بـ 18 مطلوباً بينهم إرهابي وتضبط أسلحة ومواد مخدرة.

وأوضحت قيادة عمليات بغداد في بيات تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من القاء القبض على 15 مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم وفق احكام المادة ٤/١ ارهاب تم اعتقاله ضمن قاطع مسؤولية الفرقة شرقي بغداد".

وأضاف ان "القوات تمكنت ايضاً من ضبط أسلحة غير مرخصة وكمية من المواد المخدرة مع اجهزة تعاطيها".

وأوضحت القيادة في بيانها ان " قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفارز من مكافحة اجرام بغداد القت القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة (443/جرائم السرقة) في منطقة الحرية ضبط بحوزتهم (650 غم) من مادة الحشيشة المخدرة وأجهزة تعاطي"، مبينة أن " قوة أخرى من اللواء نفسه تمكنت من اعتقال متهم وفق احكام المادة (405/ جرائم القتل) بعد رصد تواجده في منطقة الجوادين ضبط بحوزته مسدس غير مرخص".

وأشارت الى انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تطيح بـ18 مطلوباً بينهم إرهابي وتضبط أسلحة ومواد مخدرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تطيح بـ18 مطلوباً بينهم إرهابي وتضبط أسلحة ومواد مخدرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).