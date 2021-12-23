القبض على مهرب لمواطنين إلى خارج البلاد بصورة غير رسمية

2021/12/23 | 11:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت الشرطة الاتحادية، القبض على مهرب لمواطنين يحاولون الخروج من البلاد بصورة غير رسمية.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الاولى الشرطة الاتحادية وبالاشتراك مع مفارز الاستخبارات ومديرية الجريمة المنظمة واجب القاء القبض على متهم صادر بحقه امر قبض من محكمة …

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