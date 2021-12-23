القبض على مربية أطفال وإبنها أثناء بيعهم طفل مقابل 2000 دولار

2021/12/23 | 11:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، القبض على مربية للأطفال وابنها بالجرم المشهود أثناء بيعهم طفل مقابل 2000 دولار.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعد توافر معلومات لدى مفارز مكافحة جرائم الاتجار بالبشر / الكرخ عن وجود امرأة تعمل مربية للأطفال تروم بيع طفل يبلغ من العمر …

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