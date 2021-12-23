عاجل.. تعطيل الدوام الرسمي الأحد المقبل

2021/12/23 | 11:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل.وقالت الأمانة العامة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان رئيس الوزراء وجه خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التاسعة والأربعين، المُنعقدة في 21/12/2021، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد 26 /12 /2021، في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة …

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تعطيل الدوام الرسمي الأحد المقبل أولاً على النور نيوز.

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