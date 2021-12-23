توقيع عقد استثماري خاص بمشروع بناء (2060) وحدة سكنية في العمارة

2021/12/23 | 11:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / وقعت بلدية العمارة عقد تسليم الأرض الخاصة بمشروع (مجمع النور السكني) ، مع الشركة المنفذة الخاصة بمشروع بناء (2060) وحدة سكنية أفقية مع كافة خدمات البنى التحتية".واكد محافظ ميسان "علي دواي لازم" على أهمية المشروع كونه من المشاريع المهمة والكبيرة ، مشيراً الى انه سينفذ على ارض مساحتها (304 دونمات و 2 اولك و 70 مترامربعا) ، وسيوفر (2060) وحدة سكنية متكاملة الخدمات بمساحات (200 م و 300 م) للوحدة السكنية الواحدة ، بالاضافة الى توفير فرص عمل في المشروع لأبناء المحافظة ، ويساهم في حل جزء من احتياج المحافظة للسكن".ووجه المحافظ الجميع بمساندة الجهة المنفذة والدوائر ذات العلاقة لأنجاز المشروع ضمن المدة المحددة وتسويقه للبيع بالإقساط إلى كافة الشرائح من أبناء محافظة ميسان"./انتهى

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