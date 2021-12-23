2021/12/23 | 11:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، على ضرورة مواصلة الجهد لمواجهة كورونا وتلقي اللقاحات للوقاية من الوباء.وذكر بيان رئاسي:" ان صالح التقى ،اليوم، وزير الصحة وكالة هاني موسى العقابي، وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع الصحية العامة في البلد، والإجراءات المُتخذة لمواجهة وباء كورونا، فضلا عن مناقشة الخدمات الطبية والصحية العامة، وضرورة تسهيل وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين".وشدّد الرئيس برهم صالح على أهمية تعزيز الصحة العامة في مواجهة وباء كورونا، وتكثيف التوعية للمواطنين في الالتزام بالإجراءات الوقائية وتلقي اللقاحات المضادة للوباء حفاظاً على الصحة العامة في البلد، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر الصحية والطبية طيلة الفترة الماضية في مواجهة الوباء.من جانبه، قدم الوزير العقابي، إيجازاً بشأن سير عمل الوزارة وخططها في تعزيز خدماتها المُقدمة الى المواطنين في مختلف الاختصاصات الطبية، وخصوصا في مواجهة وباء كورونا./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة مواصلة الجهد لمواجهة كورونا وتلقي اللقاحات للوقاية من الوباء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة مواصلة الجهد لمواجهة كورونا وتلقي اللقاحات للوقاية من الوباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).