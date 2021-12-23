2021/12/23 | 12:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اختار المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، 40 لاعبا في قائمة “الفراعنة” المبدئية للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقبلة.وضمت القائمة الأسماء التالية: محمد الشناوي، ومحمد فوزي، ومحمد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا المركز الخبري الوطني.

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