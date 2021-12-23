محتجون يغلقون مبنى قائممقامية قضاء الإصلاح بذي قار للمطالبة بإقالة قائممقامهم

2021/12/23 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

اغلق محتجون مبنى قائممقامية قضاء الاصلاح في ذي قار، اليوم الخميس، للمطالبة بإقالة قائممقام القضاء.

وقال مراسل وكالة (بغداد اليوم)، ان "المطالبة باقالته جاءت لاتهامه من قبل المحتجين بالتقصير في تحسين واقع القضاء".

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