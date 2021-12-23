2021/12/23 | 12:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / تظاهر خريجو الكليات والمعاهد في محافظة ديالى للمطالبة بفرص التعيين .وذكر مراسل وكالة / نينا / ان خريجي الكليات والمعاهد خرجوا بتظاهرة امام مبنى تربية ديالى وسط اجراءات امنية مشددة .واضاف ان المتظاهرين قطعوا الطريق الرئيس المؤدي الى ديوان محافظة ديالى للمطالبة بالتعيينات ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرة لخريجي الكليات والمعاهد في محافظة ديالى للمطالبة بفرص التعيين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرة لخريجي الكليات والمعاهد في محافظة ديالى للمطالبة بفرص التعيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).