خبير :شكاوى المتضررين (الفائزين) في الانتخابات تقدم الى رئيس الجمهورية

2021/12/23 | 12:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الخبير بالشؤون الانتخابيـة دريد توفيق ، ان الفائزين في الانتخابات الاخيرة يمكنهم تقديم شكوى الى رئيس الجمهورية بصفته راعيـا للدستور وتطبيق القانون.وقال توفيق ، في بيان صحفي اليوم الخميس ، ان " من واجبات المحكمة الاتحادية في الشأن الانتخابي ، المصادقة على النتائج ومتابعة تطبيق الدستور في هذه العملية حسب ما جاء في الدستور، وفي حال ان كان هناك مشتكي تنظر المحكمة الاتحادية اذا حصل خرق في قانون الانتخابات او خرق دستوري من المفوضية او المتنافسين اثناء العملية الانتخابية،وفي ذلك الوقت يصدر قرار من المحكمة بعدم المصادقة حسب قناعة المحكمة او الادلة المقدمة ".واضاف ، " اذا قررت المحكمة الغاء النتائج وعدم المصادقة انذاك على النتائج ، نحتاج الى توصيف الجهة التي يمكن ان يطعن لديها المتضرر " ،مبيناً ان " المتضررين (الفائزين) في الانتخابات الاخيرة يمكنهم تقديم شكوى الى رئيس الجمهورية بصفته راعيـا للدستور وتطبيق القانون "./انتهى5

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