2021/12/23 | 12:23 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية: المباشرة بإصدار جوازات لأبناء الجالية في الصين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/23 | 12:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية: المباشرة بإصدار جوازات لأبناء الجالية في الصين) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية: المباشرة بإصدار جوازات لأبناء الجالية في الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).