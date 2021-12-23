2021/12/23 | 12:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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جنايات ذي قار: الاعدام بحق ثلاثة مجرمين اشتركوا بتفجير في البصرة » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 12:22

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