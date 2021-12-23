بارزاني والمالكي يؤكدان ضرورة مراجعة الحكم في العراق والاستفادة من التجارب السابقة

2021/12/23 | 12:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني بوفد رفيع المستوى بقيادة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في صلاح الدين.وناقش الجانبان خلال الاجتماع نتائج الانتخابات البرلمانية التى جرت في أكتوبر الماضي والتطورات الأخيرة في العملية السياسية العراقية.كما أكد … Readmore

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