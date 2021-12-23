العراق.. استقالة محافظ ذي قار إثر إصابة متظاهرين بالرصاص 

2021/12/23 | 12:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق رئيس الوزراء العراقي، الخميس، على استقالة محافظ ذي قار الواقعة في جنوب البلاد، كما أعلن المحافظ لوكالة الأنباء الرسمية، إثر تظاهرات، الأربعاء، سقط فيها جرحى في مدينة الناصرية، التي شكلت مركزاً أساسياً للحركة الاحتجاجية قبل عامين.

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