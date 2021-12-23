2021/12/23 | 12:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TNSd5_tZNRw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هكذا دمرت السعودية مواقع الحوثي خلال 72 ساعة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هكذا دمرت السعودية مواقع الحوثي خلال 72 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).