2021/12/23 | 12:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الأمير الحمداني (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة الثقافة، أن الوزير السابق عبد الأمير الحمداني يمر بحالة صحية حرجة بعد عودته من بريطانيا.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، "بقلقٍ كبيرٍ نتابع الوضع الصحي لوزير الثقافة السابق عبد الأمير الحمداني الآثاري المعروف، حيث يمر بظروف صحية صعبة نتمنى أن يتجاوزها بسلام".

وأضافت أنَّها "تابعت منذ الأيام الأولى حالة الحمداني الصحية وأمَّنتْ له عودةً مريحةً للعراق من نيوكاسل حفاظًا على حالته الصحية، وما زالت تتابع حالته من خلال الزيارات الميدانية له من المديرين العامين للوقوف على حالته عن كثب، متمنين وداعين الباري عز وجل أن يمن عليه بالصحة والسلامة".

اقرأ/ي أيضًا:

لوحات مذهلة وجدارية نادرة..



بغداديات تسحر العالم في أكبر دور العرض

آلهة الشعر وسيّدات الملحمة..



ترانيم العراق القديم تصدح في نيويورك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة تصدر بيانًا بشأن الوضع الصحي لوزيرها السابق) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة تصدر بيانًا بشأن الوضع الصحي لوزيرها السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).