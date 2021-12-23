استئناف ميسان: 100% نسبة حسم الدعاوى الخاصة بقضايا العنف الاسري في العمارة

2021/12/23 | 12:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية عن نسبة الدعاوى المحسومة في محكمة الجنح المتخصصة بنظر قضايا العنف الاسري في العمارة لعام 2021.وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “محكمة الجنح المتخصصة بنظر قضايا العنف الاسري في العمارة حسمت جميع الدعاوى المنظورة امامها للعام الحالي 2021 وبنسبة وصلت إلى 100%”.وأشار إلى أن “عدد الدعاوى المعروضة امام محكمة الجنح المتخصصة بقضايا العنف الاسري هي (157) دعوى جزائية”.فيما قال القاضي المختص أن “جهودا كبيرة بذلت من اجل الصلح حفاظا على الاسرة نتيجة خلافات ومشاكل وقعت بين الزوج والزوجة وبين الاصول والفروع واقارب الزوجين وعلى اثر ذلك وصلت نسب حسم الدعاوى بقضايا العنف الاسري إلى 100% “.

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