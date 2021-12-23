تأجيل امتحان السادس الاعدادي يوم الاحد المقبل وتحديد موعد جديد

2021/12/23 | 12:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التربية تعلن تأجيل امتحان يوم الاحد القادم الخاص بطلبة السادس الاعدادي ( الدور الثاني التكميلي) إلى اليوم الذي يليه احتفاءً بذكرى عيد ميلاد السيد المسيح

اعلن المكتب الاعلامي لوزارة التربية تأجيل امتحان يوم الاحد القادم الخاص بطلبة السادس الاعدادي بكافة فروعه (الدور الثاني التكميلي) إلى اليوم الذي يليه وبنفس ترتيب الجدول المعلن (يوم الاثنين ٢٠٢١/١٢/٢٧) ، وذلك لمصادفة يوم الاحد عطلة رسمية ابتهاجاً بمناسبة حلول اعياد الميلاد المجيدة.

وأضاف البيان ان امتحان يوم العطلة سينتقل الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول، متمنياً لأبناء شعبنا العزيز دوام الافراح والسعادة، ولطلبتنا الاعزاء الموفقية والنجاح.

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