2021/12/23 | 12:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت محكمة جنايات محافظة ذي قار، الخميس، حكما بالاعدام ضد 3 مدانين بتفجير دراجات نارية بمحافظة البصرة.

وقال اعلام القضاء في بيان تلقى NRT نسخة منه، (23 كانون الاول 2021)، "أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكما بحق ثلاثة مجرمين بالإعدام شنقا حتى الموت لقيامهم بالاشتراك بتفجير دراجات نارية مفخخة بعبوات ناسفة في منطقة الجمهورية بمحافظة البصرة، ادت إلى استشهاد واصابة عدد كبير من المواطنين".

وتابع، ان "المحكمة أصدرت ثلاثة أحكام بحق المجرمين بالاعدام شنقاً حتى الموت وفقا لأحكام المادة الثانية /اولاً وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكم بالاعدام بحق 3 مدانين بتفجير دراجات نارية في البصرة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكم بالاعدام بحق 3 مدانين بتفجير دراجات نارية في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).