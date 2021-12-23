محافظ ذي قار يكشف أسباب استقالته من منصبه

2021/12/23 | 12:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ ذي قار، احمد الخفاجي، اليوم

الخميس، استقالته من منصبه، عازيا

الامر لعدم قدرته على العمل في ظل

منظومة تعمل على استهداف الامنيين في

المحافظة.

وقال الخفاجي في مؤتمر صحفي، إن نائبه

الأول محمد

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