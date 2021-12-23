لهذا السبب.. الكويت: العراق سلّم الدفعة الأخيرة من التعويضات قبل استحقاقها

2021/12/23 | 12:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الكويت ان العراق سلّم الدفعة

الأخيرة من التعويضات البالغة 44 مليون

دولار قبل استحقاقها.

وذكرت صحيفة الراي الكويتية نقلا عن

مسؤولين ان "العراق سدّد الدفعة الأخيرة

البالغة 44 مليون دولار لإكمال م

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