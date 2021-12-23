2021/12/23 | 12:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تؤجل امتحان يوم الاحد لمرحلة السادس الى يوم الاثنين المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/23 | 12:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تؤجل امتحان يوم الاحد لمرحلة السادس الى يوم الاثنين المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تؤجل امتحان يوم الاحد لمرحلة السادس الى يوم الاثنين المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).