استئناف ميسان تكشف عدد الدعاوى الخاصة بقضايا العنف الأسري

2021/12/23 | 12:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية، اليوم الخميس، عن نسبة الدعاوى المحسومة في محكمة الجنح المتخصصة بنظر قضايا العنف الاسري في العمارة لعام 2021.وأوضحت المحكمة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

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