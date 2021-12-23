2021/12/23 | 12:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الخميس، حكما بحق ثلاثة مجرمين بالإعدام شنقا حتى الموت لقيامهم بالاشتراك بتفجير دراجات نارية مفخخة بعبوات ناسفة في منطقة الجمهورية بمحافظة البصرة ادت إلى استشهاد واصابة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعدام لثلاثة أشخاص اشتركوا بتفجير دراجات مفخخة في البصرة المركز الخبري الوطني.

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