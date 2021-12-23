سقوط طائرة مسيّرة قرب مقر جهاز المخابرات العراقي

2021/12/23 | 12:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر أمني ،اليوم الخميس، إنّ طائرة مسيّرة سقطت بالقرب من مقر جهاز المخابرات من دون وقوع إصابات.

وقال المصدر إنّ طائرة مسيّرة مجهولة المصدر سقطت قبيل منتصف ليل الأربعاء – الخميس بشكل مفاجئ بمنطقة المنصور على مسافة 1500 متر من مقر جهاز المخابرات، مشيراً الى أنّ فحص الطائرة بيّن أنّها لا تحمل أسلحة أو متفجرات، لكن لم تُعرَف حتى الآن الجهات التي تقف وراء إرسال الطائرة إلى المنطقة أو الهدف منه.

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