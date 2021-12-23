2021/12/23 | 12:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حددت وزارة مالية اقليم كردستان، اليوم الخميس، موعد اطلاق رواتب موظفي الاقليم.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تقرر دفع رواتب موظفي الاقليم لشهر كانون الاول الحالي اعتبارا من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مالية كردستان تحديد موعد إطلاق رواتب موظفي الإقليم المركز الخبري الوطني.

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