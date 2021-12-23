الخطوط الجوية العراقية تعلن حاجتها للتعاقد مع فندق في البصرة

2021/12/23 | 12:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، الخميس، حاجتها للتعاقد مع أحد الفنادق في محافظة البصرة لغرض اسكان طواقم الطائرات، داعية اصحاب الفنادق الراغبين لتقديم عروضهم خلال المدة المحددة.

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