استئناف ميسان تحصي عدد الدعاوى الخاصة بقضايا العنف الأسري ونسبة حسمها

2021/12/23 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسانأعلنت رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية، اليوم الخميس، عن نسبة الدعاوى المحسومة في محكمة الجنح المتخصصة بنظر قضايا العنف الاسري في العمارة لعام 2021.وأوضحت المحكمة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "محكمة الجنح المتخصصة بنظر قضايا العنف الاسري في العمارة حسمت جميع الدعاوى المنظورة امامها للعام الحالي 2021 وبنسبة وصلت إلى 100%".وأشارت إلى أن "عدد الدعاوى المعروضة امام محكمة الجنح المتخصصة بقضايا العنف الاسري هي (157) دعوى جزائية".وبحسب البيان، قال القاضي المختص أن "جهودا كبيرة بذلت من اجل الصلح حفاظا على الاسرة نتيجة خلافات ومشاكل وقعت بين الزوج والزوجة وبين الاصول والفروع واقارب الزوجين وعلى اثر ذلك وصلت نسب حسم الدعاوى بقضايا العنف الاسري إلى 100% ".

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