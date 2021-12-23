2021/12/23 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، صدور حكم الاعدام بحق مجرمين اشتركوا بتفجير إرهابي في البصرة.

وذكر اعلام القضاء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكما بحق ثلاثة مجرمين بالإعدام شنقا حتى الموت لقيامهم بالاشتراك بتفجير دراجات نارية مفخخة بعبوات ناسفة في منطقة الجمهورية بمحافظة البصرة ادت إلى استشهاد واصابة عدد كبير من المواطنين".

وأضاف البيان، أن "المحكمة أصدرت ثلاثة أحكام بحق المجرمين بالاعدام شنقاً حتى الموت وفقا لأحكام المادة الثانية /اولاً وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

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