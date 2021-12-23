تنويه من وزارة العمل بشأن الرواتب المتراكمة للمستفيدين من المعين المتفرغ

2021/12/23 | 12:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تنويها بشأن الرواتب المتراكمة للمستفيدين من المعين المتفرغ.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تداولت بعض الصفحات والاشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا ومنشورات حول صرف الرواتب المتراكمة للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ وغيرها من …

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