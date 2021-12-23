القضاء يحسم جميـع دعاوى العنف الاسري في ميسـان

2021/12/23 | 12:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا /أعلنت رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية عن نسبة الدعاوى المحسومة في محكمة الجنح المتخصصة بنظر قضايا العنف الاسري في العمارة لعام 2021.وأوضح مجلس القضاء الاعلى ، أن "محكمة الجنح المتخصصة بنظر قضايا العنف الاسري في العمارة حسمت جميع الدعاوى المنظورة امامها للعام الحالي 2021 وبنسبة وصلت إلى 100%"، مشيرا إلى أن "عدد الدعاوى المعروضة امام محكمة الجنح المتخصصة بقضايا العنف الاسري هي (157) دعوى جزائية".وقال القاضي المختص ، أن "جهودا كبيرة بذلت من اجل الصلح حفاظا على الاسرة نتيجة خلافات ومشاكل وقعت بين الزوج والزوجة ، وبين الاصول والفروع واقارب الزوجين ، وعلى اثر ذلك وصلت نسب حسم الدعاوى بقضايا العنف الاسري إلى 100% "./انتهى5

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