الاعدام شنقـا لمجرمين اشتركوا في تفجير داخل البصرة

2021/12/23 | 12:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكما بحق ثلاثة مجرمين بالإعدام شنقا حتى الموت لقيامهم بالاشتراك بتفجير دراجات نارية مفخخة بعبوات ناسفة في منطقة الجمهورية بمحافظة البصرة ادت إلى استشهاد واصابة عدد كبير من المواطنين.وذكر مجلس القضاء الأعلى ، إن "المحكمة أصدرت ثلاثة أحكام بحق المجرمين بالاعدام شنقاً حتى الموت وفقا لأحكام المادة الثانية /اولاً وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005"./انتهى5

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