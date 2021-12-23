الهجرة الدولية: إجراءات للحد من البطالة في العراق

2021/12/23 | 12:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع – وسام الملا

أعلنت بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، اليوم الخميس،عن التوجه لتوسيع دعمها بالعراق لأكثر من 17 مليون دولار، فيما أوضحت اجراءاتها للحد من البطالة.

وقال رئيس البعثة جورجي جيكاوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنظمة قدمت الدعم الى المشاريع المتوسطة والصغيرة في العراق بأكثر من 17 مليون دولار"، مبيناً، أن "المنظمة تحاول خلال الفترة المقبلة أن تزيد حجم مبالغ الدعم".

واضاف، أن "المنظمة طموحة لزيادة المبلغ وعدد المشاريع وهناك في الوقت الحالي دعم الى 1000 مشروع"، مشيراً الى أن "المرحلة المقبلة ستكون هناك مشاريع اكثر".

وتابع ان "هناك مشاريع عدة تعمل عليها المنظمة ويتم تنفيذها في كل المحافظات من بنى تحتية وصحية وإدارة المخيمات واساسيات الهجرة وإدارة الحدود"، موضحاً، أن "المنظمة تعمل في كل الأماكن ،ولكن هناك خصوصية للعراق".

وأكد جيكاوري، أن "المنظمة تقدم الدعم الى المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليتم توسيعها من خلال استثمار الأموال الربحية التي تأتي عن طريق المشروع وتوظيف العمال لتقليل البطالة".

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