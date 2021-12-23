إشكالية الدولة في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر (3 - 3) (*) - عبدالله تركماني

2021/12/23 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_تركماني إشكالية الدولة في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر (3 – 3) (*)في ضرورة التجديد الإسلاميللمشهد الجديد حسناته وسيئاته بالطبع، ولكن المؤكد أنه بحاجة إلى تفكير جديد يوصل إلى أدوات فهم وعمل جديدة، ويطرح أسئلة جديدة مختلفة، مثل هل يتحول الإسلام إلى مكوّن لكل التيارات والاتجاهات والطبقات تتشارك فيه ولا يقدم برنامجاً سياسياً وثقافياً واجتماعياً خاصاً به؟ بمعنى هل يختفي الاتجاه الإسلامي كتيار مستقل، ......





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