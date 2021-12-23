سجن سائق تسبب بحادث مميت 110 عاما يثير جدلا في أميركا

2021/12/23 | 13:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب أكثر من 4.5 مليون شخص من بينهم كيم كارداشيان بالرحمة لسائق شاحنة شاب حُكم عليه بالسجن 110 سنوات لقتله عن طريق الخطأ أربعة أشخاص في ولاية كولورادو عندما تعطّلت مكابح مركبته.

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