الإعدام لثلاثة مدانين بالاشتراك بتفجير في البصرة

2021/12/23 | 13:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت محكمة جنايات ذي قار، حكما بحق ثلاثة مجرمين بالإعدام شنقا حتى الموت لقيامهم بالاشتراك بتفجير دراجات نارية مفخخة بعبوات ناسفة في منطقة الجمهورية بمحافظة البصرة ادت إلى استشهاد واصابة عدد كبير من المواطنين.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “المحكمة أصدرت ثلاثة أحكام بحق المجرمين …

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