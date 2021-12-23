التربية تؤجل إمتحان الأحد المقبل للسادس الإعدادي

2021/12/23 | 13:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التربية، تأجيل امتحان يوم الاحد المقبل الخاص بطلبة السادس الاعدادي (الدور الثاني التكميلي) إلى اليوم الذي يليه.وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقى”النور نيوز” نسخة منه، انه تقرر تأجيل امتحان يوم الاحد القادم الخاص بطلبة السادس الاعدادي بكافة فروعه (الدور الثاني التكميلي) إلى اليوم الذي يليه وبنفس ترتيب …

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