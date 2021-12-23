الصحة تحذر العراقيين: أوميكرون على الأبواب

2021/12/23 | 13:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة ،اليوم الخميس، استعدادها لنشـر فـرق رقابية جوالة في المؤسسات الصحية والمدارس والمعاهد والجامعات تحسباً مـن ظهور متحور اوميكرون.

وحذر مـديـر تـعـزيـز الـصـحـة بالوزارة هيثم العبيدي من ان دخــول الـفـيـروس الـى الـبـلاد اصـبـح قـريـبـاً، خـصـوصـاً بعد تسجيل اصابات في الـدول الإقليمية والمـــجـــاورة، ممــا يــزيــد مــن احـتـمـالـيـة انتقاله الى العراق، وكان وزير الصحة في كردستان أعلن عن الاشتباه بوجود إصابات بمتحور أوميكرون في أربيل.

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