2021/12/23 | 13:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت الحكومة الإيطالية أن وزير الخارجية لويجي دي مايو سيقوم بزيارة اليوم الخميس الى العاصمة بغداد في جولة تشمل الكويت ايضا.وقالت وكالة “آكي” الايطالية ان دي مايو سيلتقي في بغداد كلا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم..



وزير الخارجية الإيطالي يزور بغداد للقاء صالح والكاظمي المركز الخبري الوطني.

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