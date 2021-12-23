بنزيما يكرر إنجازا عمره ربع قرن

2021/12/23 | 13:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كرر الفرنسي كريم بنزيما، إنجازا عمره ربع قرن تقريبا، بعدما قاد ريال مدريد للفوز على مضيفه أتلتيك بيلباو، أمس الأربعاء، في المرحلة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وسجل بنزيما هدفين مبكرين […]

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