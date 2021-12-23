2021/12/23 | 13:10 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يؤكد على أهمية الاستفادة من تجربة إيطاليا بمحاربة شبكات الفساد والجريمة المنظمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/23 | 13:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد على أهمية الاستفادة من تجربة إيطاليا بمحاربة شبكات الفساد والجريمة المنظمة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد على أهمية الاستفادة من تجربة إيطاليا بمحاربة شبكات الفساد والجريمة المنظمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).