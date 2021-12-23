الاعلان عن موعد صرف رواتب موظفي اقليم كردستان

2021/12/23 | 13:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة مالية اقليم كردستان، اليوم الخميس، موعد اطلاق رواتب موظفي الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان تتلقى NRT عربية نسخة منه، (23 كانون الاول 2021)، انه "تقرر دفع رواتب موظفي الاقليم لشهر كانون الاول الحالي اعتبارا من الثاني من كانون الثاني المقبل"، مبينة انه "سيكون هناك جدول لتوزيع الرواتب لباقي الوزارات".

واضافت ان "سبب تاخير دفع الرواتب وتاجيلها الى بداية العام الجديد يعود الى تعديل الدوام الرسمي بالاقليم من يوم الـ25 من كانون الأول الحالي ولمدة سبعة ايام".

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