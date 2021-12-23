2021/12/23 | 13:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايطاليا تشيد بجهود الحكومة العراقية بتعزيز الاستقرار المحلي والإقليمي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايطاليا تشيد بجهود الحكومة العراقية بتعزيز الاستقرار المحلي والإقليمي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايطاليا تشيد بجهود الحكومة العراقية بتعزيز الاستقرار المحلي والإقليمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).